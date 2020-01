Zlatan Ibrahimovic foi alvo de uma tremenda ovação quando saltou do banco em San Siro para se estrear na receção do Milan à Sampdória, mas o jogo da 18.ª jornada acabou sem golos.

O avançado sueco já tinha sido aplaudido de pé quando entrou para o aquecimento e voltou a levantar as bancadas no início da segunda parte, aos 55 minutos, quando foi chamado a render Krzysztof Piatek.

[📺LIVE - beIN SPORTS 3]

🔴⚫️ Zlatan Ibrahimovic is back ! pic.twitter.com/Ice1WbEadM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2020

O avançado entrou numa altura em que a Samp estava por cima e testava os reflexos de Donnarumma entre os postes, mas precisou apenas de quatro minutos para chegar ao primeiro remate de cabeça a cruzamento de Suso. Rafael Leão também saltou do banco na segunda parte, logo a seguir a Zlatan, e desperdiçou a melhor oportunidade dos rossoneri aos 65 minutos, com um bom remate, defendido por Audero.

O jogo até foi intenso, sobretudo na segunda parte, com muitas oportunidades, mas chegou ao final sem golos e o Milan continua a meio da tabela, longe dos lugares de acesso à Europa.

Mais animado foi o jogo em Bérgamo onde a Atalanta recebeu e goleou o Parma de Bruno Alves com cinco golos sem resposta.

Ao intervalo, a equipa da casa já vencia por 3-0, com golos de Papu Gómez (11m), Remo Freuler (34m) e Robin Gosens (43m). Já na segunda parte, Josip Ilicic, com mais dois golos, aos 60 e 71 minutos, deu contornos de goleada ao resultado.

Bruno Alves foi titular na defesa do Parma que perdeu uma oportunidade de se aproximar do Cagliari, derrotado pela Juventus (4-0), enquanto a Atalanta reforçou o quinto lugar, passando a contar com mais cinco pontos do que o Cagliari e mais nove do que o Parma.

Confira a classificação da Série A