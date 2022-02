Leonardo Jardim, treinador do Al Hilal, exortou esta terça-feira a FIFA a repensar o atual modelo do Mundial de Clubes, considerando que beneficia os campeões da Europa e da América do Sul por disputarem menos jogos.

«É injusto que algumas equipas tenham de jogar quatro jogos em oito dias, enquanto outras, que são as melhores, só precisam disputar dois e estão mais descansados», justificou o técnico que lidera o campeão asiático.

A formação orientada pelo técnico luso precisou disputar um desafio, em que goleou o anfitrião Al Jazira por 6-1, para atingir as meias-finais, na quarta-feira, frente ao Chelsea, que entra direto nessa fase da competição. O Palmeiras, do português Abel Ferreira, estreia-se esta terça-feira, frente ao Al Ahly, que também foi obrigado a desafios prévios.

«Acho que devemos organizar melhor o calendário, com mais dias de recuperação para que as equipes da Ásia e da América do Norte e Central tenham mais hipóteses», completou.

O treinador do tetracampeão asiático assumiu que a sua formação também foi beneficiada na goleada ao Al Jazira, pois o campeão da liga dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião, estava cansado depois de ter enfrentado, três dias antes, o AS Pirae, do Taiti, a quem venceu por 4-1.

«Acho que a partida teria sido diferente se o Al Jazira tivesse descansado», reconheceu Jardim.

O português entende que agora é o seu clube que está em claro prejuízo: «Tenho a certeza de que as equipas europeias, e neste caso o Chelsea, são claramente favoritas - disso não há dúvidas -, mas também têm uma vantagem acrescida, pois nós só temos dois dias de recuperação».

«Eles têm uma equipe completa e fresca», rematou, falando do adversário que também procura inédito título no seu currículo.

O Bayern Munique é o detentor do troféu que foi conquistado nas últimas oito edições pelos campeões da Europa.

A competição junta os campeões das seis confederações continentais e a melhor equipa do país anfitrião.