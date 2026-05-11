João Cancelo entra para a história com feito inédito no futebol
É o primeiro futebolista a ser campeão em Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha
O futebolista português João Cancelo fez história no futebol europeu com o título do Barcelona na liga espanhola, ao tornar-se no primeiro a vencer quatro das principais ligas na Europa.
Cancelo, que está emprestado pelo Al Hilal ao Barcelona, foi campeão da liga espanhola em 2025/26, juntando este título à liga italiana pela Juventus em 2018/19, aos três campeonatos pelo Manchester City (2020/21, 2021/22 e 2022/23) e à Bundesliga pelo Bayern Munique em 2022/23, época em que foi cedido pelo City à equipa alemã no mercado de inverno.
É um feito inédito nas ditas «big-5» e nesta estatística, para ficar completa, só faltaria o campeonato francês, que Cancelo nunca disputou na carreira. Mas quem sabe um dia…
