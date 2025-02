O Bayern Munique venceu o Estugarda em partida válida para 24.ª jornada da Liga alemã, por 3-1. Os bávaros continuam o passeio na Bundesliga, onde têm apenas uma derrota, 71 golos marcados e 20 sofridos.

O jogo começou com um golaço de Angelo Stiller, médio que tem sido uma verdadeira sensação no miolo do Estugarda. Marcou à entrada da área com um remate potente aos 34 minutos.

Michael Olise empatou o jogo em contra-ataque em cima do intervalo, aos 45 minutos. Já na segunda metade, Stiller, que tinha marcado, perdeu a bola em zona proibida para Kimmich, que fez o 2-1. Coman fez o 3-1 final já nos descontos.

Bayern Munique tem 61 pontos, em primeiro lugar, enquanto o Estugarda soma 36 pontos, na sétima posição. João Palhinha fez os noventa minutos pelos bávaros.