Jogadores do Fulham no adeus a Marco Silva: «Foi um privilégio»
Muitas mensagens nas redes sociais e quase todas dizem «obrigado»
Muitas mensagens nas redes sociais e quase todas dizem «obrigado»
Muitos jogadores do Fulham têm estado a publicar mensagens de agradecimento dirigidas a Marco Silva, no dia em que o Fulham confirmou o ponto final do vínculo do treinador português que comandou a equipa do Craven Cottage nos últimos cinco anos.
Quase todos dizem «obrigado» e agradecem as oportunidades concedidas pelo técnico que está a um passo de regressar a Portugal.
Bernd Leno, guarda-redes e um dos capitães da equipa
«Obrigado treinador, pela confiança que depositou em mim. Foi especial o que você e a sua equipa proporcionaram a cada pessoa do clube. Desejo-lhe o melhor no seu novo clube. Vamos todos sentir a vossa falta! Obrigado».
Harrison Reed, outro dos capitães da equipa
«Obrigado por tudo chefe. Desejo-lhe o melhor».
Rodrigo Muniz, avançado brasileiro
«Obrigado por acreditar em mim e por me ajudar a crescer todos os dias. Estou verdadeiramente grato pela sua confiança, orientação e por todos os momentos que partilhámos. Desejo-lhe todo o sucesso no seu próximo capítulo. Foi um privilégio trabalhar consigo!»
Joachim Andersen, defesa dinamarquês
«Obrigado, chefe. Agradeço tudo o que fez por mim e pelo clube. Tudo de bom no próximo capítulo
Antonee Robinson, internacional norte-americano
«Chefe, um grande obrigado pelos fantásticos cinco anos. Desejo o melhor no próximo desafio!»
Kenny Tete, defesa neerlandês
«Obrigado, chefe».
Outros jogadores limitaram-se a publicar fotografias com momentos especiais com o treinador português, como foi o caso do nigeriano Alex Iwobi.