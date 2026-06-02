Muitos jogadores do Fulham têm estado a publicar mensagens de agradecimento dirigidas a Marco Silva, no dia em que o Fulham confirmou o ponto final do vínculo do treinador português que comandou a equipa do Craven Cottage nos últimos cinco anos.

Quase todos dizem «obrigado» e agradecem as oportunidades concedidas pelo técnico que está a um passo de regressar a Portugal.

Bernd Leno, guarda-redes e um dos capitães da equipa

«Obrigado treinador, pela confiança que depositou em mim. Foi especial o que você e a sua equipa proporcionaram a cada pessoa do clube. Desejo-lhe o melhor no seu novo clube. Vamos todos sentir a vossa falta! Obrigado».

Harrison Reed, outro dos capitães da equipa

«Obrigado por tudo chefe. Desejo-lhe o melhor».

Rodrigo Muniz, avançado brasileiro

«Obrigado por acreditar em mim e por me ajudar a crescer todos os dias. Estou verdadeiramente grato pela sua confiança, orientação e por todos os momentos que partilhámos. Desejo-lhe todo o sucesso no seu próximo capítulo. Foi um privilégio trabalhar consigo!»

Joachim Andersen, defesa dinamarquês

«Obrigado, chefe. Agradeço tudo o que fez por mim e pelo clube. Tudo de bom no próximo capítulo

Antonee Robinson, internacional norte-americano

«Chefe, um grande obrigado pelos fantásticos cinco anos. Desejo o melhor no próximo desafio!»

Kenny Tete, defesa neerlandês

«Obrigado, chefe».

Outros jogadores limitaram-se a publicar fotografias com momentos especiais com o treinador português, como foi o caso do nigeriano Alex Iwobi.