O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, garantiu a passagem à final da Taça da Coreia do Sul, depois de vencer o Seongnam, por 1-0. A jogar em casa, o Jeonbuk colocou-se a ganhar aos dez minutos, com um golo do brasileiro Gustavo, e nunca mais deixou fugir a vantagem.

Na final, o atual campeão sul-coreano vai defrontar o vencedor do encontro entre Ulsan Hyundai e Pohang Steelers, que se joga esta quarta-feira. Já no campeonato, a formação orientada por José Morais segue no segundo lugar, a dois pontos do líder Ulsan, quando faltam disputar cinco jogos.