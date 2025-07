Após o duelo com o Benfica para a Eusébio Cup, ganho pelos encarnados por 3-2, na reta final do encontro, José Mourinho avaliou o desempenho do seu Fenerbahçe e deixou alguns elogios à equipa.

«Posso dizer que estou muito satisfeito com o estágio. Sinceramente, estamos a tentar construir uma família muito forte. Não estou a falar apenas da equipa técnica, mas toda a equipa. Há uma forte comunicação entre os jogadores e a equipa técnica. Todos trabalharam muito. Posso dizer que tivemos um estágio muito melhor do que na época passada e estou muito satisfeito com isso», começou por avaliar Mourinho à imprensa turca.

«Jogámos o nosso último jogo particular aqui contra o Benfica e é um dia muito significativo para eles. Eusébio é um nome muito significativo para eles, foi mais do que apenas um jogo amigável» explicou, ele que também é admirador confesso do antigo futebolista.

A partir para a segunda temporada no clube turco, Mourinho lembrou ainda as ausências de Talisca e Ismael Yuksek por lesão e a chegada de Jhon Durán há pouco tempo, por empréstimo do Al Nassr. O português admite que a equipa precisa de reforços.

«O presidente [Ali Koç] também vê as coisas que eu quero enquanto treinador. A situação é clara e o presidente provavelmente partilha a minha opinião. Quando olhamos para o jogo de hoje, todos podem ver o que falta. Acho que todos podem ver claramente o que precisa de ser acrescentado e o que precisa de ser feito», disse.

Lembrando que faltavam «nove dias» para um jogo decisivo, a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions, diante do Feyenoord, Mourinho foi sincero.

«O Benfica é muito melhor do que o Feyenoord. Olhando para o ambiente de hoje, foi mais intenso. Acho que fizemos um bom trabalho como equipa. Tivemos um bom desempenho em certos momentos do jogo», elogiando em especial a segunda parte da equipa turca e admitindo que até agora a equipa não treinou lances de bola parada.