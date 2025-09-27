Francisco Conceição não vai a jogo, este sábado, na receção da Juventus à Atalanta. O extremo português foi substituído aos 70 minutos do último jogo dos «Biachoneri», frente ao Verona, com problemas físicos.

O internacional português estava em dúvida para o encontro deste fim-de-semana e a sua ausência foi confirmada pelo clube de Turim nas redes sociais. Por outro lado, o lateral português João Mário está entre os eleitos do treinador Igor Tudor.

O Juventus-Atalanta da quinta jornada da Serie A está marcado para este sábado às 17 horas.

