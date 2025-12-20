Theo Hernández, jogador do Al Hilal da Arábia Saudita, deu uma extensa entrevista à Gazzetta dello Sport em que aborda a saída atribulada do Milan no verão. Diz nunca ter forçado a transferência para fora do clube italiano em que era capitão e critica a gestão.

«É a verdade. Quando cheguei ao clube, havia Massara, Boban e Maldini, o meu ídolo, na direção. Ibra [atualmente conselheiro sénior para o futebol] é um jogador de topo, mas depois da saída do Paolo, tudo mudou para pior. Senti-me desorientado. No ano passado, o Calabria e eu aparecemos em Milanello com a camisola do Paolo e algumas pessoas não gostaram. Além do Ibra, a falta de espírito milanês é notável», disse.

Na temporada passada, um momento protagonizado por Rafael Leão e Theo Hernández foi bastante criticado. Durante um Milan-Lazio, em setembro, os dois jogadores ficaram à parte de uma 'roda' promovida pelo treinador português Paulo Fonseca, então no clube, durante uma pausa no jogo.

«Exageraram. O Leão e eu tínhamos acabado de chegar e ficámos quietos. Disseram que não tínhamos uma boa relação com os treinadores, mas isso não era verdade. Eu também dava-me bem com o [Sérgio] Conceição. Ele era autoritário, mas as pessoas escreveram disparates», assegura Theo.

«Rafael Leão é muito forte, mas por vezes a cabeça dele está no sítio errado. Naqueles anos, ele e eu, à esquerda, causávamos dano a toda a gente. Não o vejo como um bom avançado», afirma. Leão tem sido adaptado a ponta-de-lança por Max Allegri.