O Leeds United está a um passo de regressar à Premier League, 16 anos depois.

Esta tarde, a formação orientada por Marcelo Bielsa, com Hélder Costa no onze, recebeu e venceu o Barnsley, por 1-0, em jogo da 44.ª jornada do Championship.

Michael Sollbauer, com um autogolo, fez o único golo da partida, isto aos 28 minutos.

Com este resultado, o Leeds segue firme na liderança do campeonato, com 87 pontos, e fica a apenas um de festejar a subida à Premier League. O próximo jogo é no domingo, em casa do Derby County.