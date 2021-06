Leonardo Jardim chegou esta quarta-feira à noite a Riade, capital da Arábia Saudita, para dar início à aventura como treinador do Al Hilal, depois de ter assinado contrato por um ano, com mais uma época de opção, com o clube árabe.

O treinador português chegou acompanhado pelos adjuntos António Manuel, José Araújo, Nelson Cândido, Miguel Ribeiro e Diogo Guilherme.