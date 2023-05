Leonardo Jardim é campeão dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ahli Shabab garantiu o título este domingo, com a vitória por 2-1 no terreno do Baniyas, quando ainda há mais uma jornada para disputar. O Al Ahli Shabab, no entanto, tem três pontos de vantagem sobre o Al Ain e o Al Wahda e vantagem no confronto direto sobre ambos.

Leonardo Jardim conquista assim o quarto título de campeão na carreira, depois de Mónaco (França), Olympiacos (Grécia) e Al-Hilal (Arábia Saudita). Este é também, de resto, o oitavo troféu da carreira do treinador português.

Para a conquista do título de campeão, foi fundamental a ponta final de campeonato muito forte do Al Ahli Shabab, que somou treze jogos sem perder. Refira-se que Leonardo Jardim ainda chegou aos quartos de final da Taça dos Emirados Árabes Unidos e aos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.