O Flamengo empatou com o Peñarol na madrugada desta sexta-feira e perdeu as chances de seguir em frente na Taça Libertadores. A equipa brasileira não foi além de um nulo no Uruguai, na segunda mão dos quartos de final da competição.

Apesar do grande domínio de posse de bola e de número de ataques por parte da equipa orientada por Tite, os uruguaios fecharam-se bem e protegeram a baliza de forma competente.

Assim, o Peñarol fez valer uma vantagem de 2-1 da primeira mão para levar de vencida o conjunto favorito. A equipa de Montevideu apura-se para as meias finais, onde defrontará o Botafogo de Artur Jorge. A outra meia final disputa-se entre Atlético Mineiro e River Plate.