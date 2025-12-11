Na Liga Conferência, a terceira competição de clubes de UEFA, o Estrasburgo é rei. O clube francês soma 13 pontos após ter vencido o Aberdeen na Escócia por 1-0, na quinta de seis jornadas da competição. Os franceses jogaram com o médio português Rafael Luís de início.

Luís, emprestado pelo Benfica, não jogava a titular desde início de novembro, também para a Liga Conferência. Acabou por sair aos 58 minutos. O golo dos alsacianos foi marcado por Godo. O ex-Benfica Diego Moreira entrou na segunda parte.

Outro português foi titular nesta noite - Tiago Dantas, jogador que alinhou no meio-campo do Rijeka, da Croácia, na receção ao Celje, da Eslovénia (3-0).

Joel Pereira jogou de início pelos polacos do Lech Poznan no empate com o Mainz, a uma bola, com João Moutinho a entrar na segunda parte.

Por fim, uma surpresa. Os gibraltarinos dos Red Imps, capitaneados por Bernardo Lopes, nascido em Portugal, venceram o Sigma Olomouc, da Chéquia (2-1). Somam sete pontos e acalentam ainda a esperança de seguir em frente na competição.

Estrasburgo, Shakhtar Donetsk e Rakow lideram a classificação e têm a passagem assegurada à próxima fase. Equipas como o Dínamo Kiev, Slovan Bratislava ou Rapid Viena já não têm hipóteses de continuar.