O Lyon de Paulo Fonseca recebeu e venceu os neerlandeses do Go Ahead Eagles (último adversário do Sp. Braga) por 2-1 e segue na liderança da Liga Europa.

Afonso Moreira inaugurou o marcador a favor dos franceses logo aos 3 minutos, na conclusão de uma boa jogada ofensiva.

A vantagem madrugadora do Lyon nem durou três minutos, já que na resposta Milan Smit aproveitou uma perda de bola infantil de Tolisso para fazer o 1-1.

Só que o Lyon também não tardou a reagir e ao minuto 11 Sulc recolocou o conjunto de Paulo Fonseca na frente na recarga a uma defesa incompleta do guardião do Go Ahead Eagles.

Com este resultado, o Lyon lidera a Liga Europa com 15 pontos e em igualdade com os dinamarqueses do Midtjylland e os ingleses do Aston Villa, que também venceram os respetivos encontros.

O Midtjylland levou a melhor na receção ao Genk (1-0) e o Aston Villa impôs-se na Suíça frente ao Basileia por 2-1.