Dalot e Rafael Leão foram titulares no empate a um golo do Milan na receção aos sérvios do Estrela Vermelha, resultado que permite à equipa italiana seguir para os oitavos de final da Liga Europa.

Depois do 2-2 registado no jogo da 1.ª mão em Belgrado, os rossoneri colocaram-se em vantagem aos 9 minutos por intermédio de Franck Kessié. O árbitro Jesús Gil Manzano apontou para a marca dos onze metros após mão na bola de Gobeljic e o médio costa-marfinense atirou a contar para o 1-0.

O Estrela Vermelha reagiu bem ao golo sofrido e chegou ao empate a meio da primeira parte, quando Ben Nabouhane disparou de pé esquerdo para o fundo das redes de Donnarumma.

Rafael Leão saiu ao intervalo para dar lugar a Zlatan Ibrahimovic. O Milan cresceu, mas os visitantes, orientados pelo ex-futebolista Dejan Stankovic (ex-Inter), não baixaram a guarda e mostraram discernimento com bola, mas a expulsão de Gobeljic por acumulação de amarelos ao minuto 70 condicionou as aspirações sérvias e o resultado manteve-se até ao último apito.