Liga Europa: Félix Correia volta a marcar, Nélson Semedo empata
Lille bateu o Dinamo Zagreb por 4-0 na quinta jornada da fase de liga
A tarde desta quinta-feira trouxe bastante motivos de interesse no futebol. Não só pela conquista do Mundial Sub-17 ou a vitória do FC Porto sobre o Nice, mas também por vários outros jogos da Liga Europa decorridos durante a tarde. Com portugueses em ação, claro.
Félix Correia, extremo do Lille, esteve em destaque na vitória dos franceses sobre o Dinamo Zagreb, por 4-0. Félix abriu o marcador aos 21 minutos, após passe de Haraldsson. É o quarto tento do ex-Gil Vicente esta época.
Mukau, Igamane e Benjamin Andre fizeram os outros golos do Lille. Cardoso Varela, português de 17 anos, foi suplente utilizado pelos croatas, tal como Tiago Santos, lateral que entrou aos 78 minutos do lado do Lille.
Os 'dogues' ficam com nove pontos, em sétimo lugar na tabela. Dinamo Zagreb tem sete pontos e fica na 18.ª posição.
Noutro duelo com participação portuguesa, o Fenerbahçe empatou a uma bola com o Ferencvaros, da Hungria, em casa. Nélson Semedo foi titular pelos turcos, que agora têm oito pontos na competição.
Barnabás Varga (avançado que já fez estragos à Seleção Nacional portuguesa) abriu o marcador e Anderson Talisca, ex-Benfica, empatou. Ambos os golos foram marcados na segunda parte. O colombiano Jhon Durán ainda foi expulso nos descontos, por dar uma cabeçada a um adversário.
Noutro duelo com um português em campo - o defesa-central Dinis Almeida -, o Ludogorets venceu em casa os espanhóis do Celta de Vigo por 3-2. O sérvio Petar Stanic foi a grande figura do jogo com um hat-trick.
O Celta de Vigo é, no entanto, sexto classificado na tabela com nove pontos somados. Os búlgaros conseguem a segunda vitória e têm seis pontos.