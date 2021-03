O Granada venceu esta quinta-feira o Molde, por 2-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares na equipa da casa e foi precisamente nos pés do guarda-redes português que começou o primeiro golo do emblema espanhol: Silva bateu um livre longo, a defensiva do Molde deixou a bola passar e Molina, na cara do guardião adversário, não perdoou, isto aos 26 minutos.

Ora veja:

No segundo tempo, a 15 minutos do fim, Molina assumiu o papel de assistente e fez o passe para o 2-0, da autoria de Roberto Soldado.

Instantes antes, Ellingsen tinha deixado a formação norueguesa a jogar com dez elementos, depois de ver dois amarelos em três minutos.

A segunda mão joga-se daqui a uma semana, na Noruega.