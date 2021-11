O Nápoles goleou fora o Legia Varsóvia por 4-1, ultrapassou os polacos e subiu ao topo do Grupo C da Liga Europa com sete pontos.

Com dois portugueses de início (Josué e Yuri Ribeiro) e mais dois (André Martins e Rafael Lopes) lançados na segunda parte, Legia até foi para o intervalo a vencer por 1-0 (golo de Emreli aos 10m), mas acabou engolido nos segundos 45 minutos.

Aos 49 minutos, Josué cometeu penálti e Zielinski marcou da marca dos onze metros. O médio português teve uma noite para esquecer, já que pouco depois dos minuto 70 voltou a cometer novo castigo máximo, este concretizado à 'Panenka' pelo recém-entrado Dries Mertens, que colocou o Nápoles a ganhar.

A partir daí, o conjunto italiano disparou até chegar à goleada. Lozano fez pouco depois o 3-1 e Ounas o 4-1 final aos 90 minutos.