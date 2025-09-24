O Sp. Braga venceu o líder da Liga neerlandesa, o Feyenoord, mas houve muito mais futebol para além disso (1-0). O primeiro golo desta edição da Liga Europa foi marcado pelo Midtjylland (um auto-golo caricato do guarda-redes Christensen), na vitória sobre o Sturm Graz (2-0). Franculino Djú foi titular.

Vários portugueses entraram em ação, com sortes bem diferentes. O Fenerbahçe, clube turco agora liderado por Domenico Tedesco após a saída de José Mourinho, perdeu com estrondo em casa do Dinamo Zagreb por 3-1.

Nélson Semedo e Ederson foram titulares pelos turcos, já o extremo português Cardoso Varela foi suplente utilizado pelos croatas. A grande figura do encontro foi Dion Beljo, marcando três golos, com Szymanski a reduzir.

Já o Estrela Vermelha, de Tomás Händel, empatou em casa com o Celtic (1-1). Matheus, ex-Sp. Braga, e Bruno Duarte, ex-V. Guimarães, foram titulares pelos sérvios. Paulo Bernardo ficou no banco de suplentes dos escoceses. Os golos foram marcados por Marko Arnautovic e Kelechi Iheanacho.

Ludogorets start the 2025/26 season with a win 🙌#UEL pic.twitter.com/66yVLmZbIt — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 24, 2025

Dinis Almeida, defesa português do Ludogorets, foi titular na vitória forasteira dos búlgaros no reduto do Malmo (2-1). A equipa é orientada pelo técnico luso Rui Mota.

Talvez no duelo mais emocionante da noite, o Betis e o Nottingham Forest empataram a duas bolas, com Antony em grande destaque. O brasileiro assistiu Bakambu e marcou o golo do empate aos 85 minutos. Igor Jesus bisou pelos visitantes.

Noutro encontro forte da noite, o Nice perdeu em casa diante da Roma, por 2-1. Tiago Gouveia não saiu do banco dos franceses. Moffi marcou de grande penalidade para a equipa da casa, enquanto Ndicka e Mancini assinaram os tentos romanos.

O PAOK, dos ex-Benfica Andrija Zivkovic e Meite, não foi além de um nulo contra o Maccabi Telavive, com o caboverdiano Hélio Varela a entrar na segunda parte pela equipa israelita. No restante duelo da noite, o Friburgo de Beste venceu por 2-1 o Basileia de Shaqiri.

