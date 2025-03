O Manchester United está nos quartos de final da Liga Europa. A equipa orientada por Ruben Amorim venceu a Real Sociedad por 4-1 num jogo em que Bruno Fernandes fez a diferença.

Após um empate a uma bola na primeira mão no País Basco, o duelo disputado em Old Trafford ficou marcado por grandes penalidades.

Primeiro, foi a Real Sociedad a marcar de penálti. Oyarzabal castigou uma falta de De Ligt dentro da área inglesa aos 10 minutos. Seis minutos depois, foi a vez de Bruno Fernandes igualar a partida de grande penalidade.

No início da segunda parte, novo derrube na área da Real Sociedad deu origem ao 2-1 dos «Red Devils». Bruno Fernandes voltou a desfeitear Remiro.

Pouco depois, Aramburu, da formação basca, foi expulso por travar o último homem do United - Patrick Dorgu.

Ainda foi assinalado mais um penálti para o Manchester United, que viria a ser anulado. Dorgu ganhou falta mas acabou por admitir ao árbitro que não houve irregularidade, num gesto de fair-play. Logo a seguir, Bruno Fernandes completou o hat-trick de bola corrida.

Já com muita entropia na fase final, numa jogada algo caricata, Hojlund assistiu Diogo Dalot para o 4-1, com um remate de primeira. Com esta vitória, os ingleses defrontam o Lyon de Paulo Fonseca nos quartos.