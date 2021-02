O presidente do Nantes tinha o sonho de contratar Pedro Pauleta, mas não foi a tempo.

Antigo colega do português no Paris Saint-Germain, o guarda-redes Jérôme Alonzo contou agora um episódio que envolve Waldemar Kita, o presidente do Nantes, clube que representou depois de deixar a capital francesa.

«Um dia, em 2008, o Kita ligou-me: "Jérôme, estás bem? Tenho um sonho e vais ajudar-me a realizá-lo: trazer o Pauleta para o Nantes". Respondi-lhe: "Mas você sabe que o Pedro decidiu reformar-se, não sabe?"», revela Alonzo.

Kita insistiu para que o guarda-redes ligasse a Pauleta, mas o sonho de o contratar para o Nantes não se concretizou.

O internacional português deixou o PSG no final da época 2007/08, embora só tenha formalizado o final da carreira em novembro de 2008.

Em setembro de 2009 ainda fez um jogo (e dois golos) pelo São Roque, dos Açores, mas foi uma pausa pontual na reforma. O sonho de Waldemar Kita ficou por realizar.