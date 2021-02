Diogo Jota deve regressar aos treinos em pleno no Liverpool ainda esta semana, dois meses e meio após a lesão no joelho, contraída no duelo frente ao FC Midtjylland, a 9 de dezembro.



O avançado português, que atravessava um excelente momento de forma, danificou os ligamentos do joelho, mas não foi sujeito a intervenção cirúrgica.



O antigo jogador do Wolverhampton já tem realizado trabalho específico, à margem do grupo, e espera treinar sem limitações a partir desta quarta-feira.



Entretanto, o Liverpool depara-se com nova baixa, desconhecendo ainda a extensão da lesão de Jordan Henderson, que pode enfrentar uma paragem prolongada, juntando-se aos indisponíveis Matip, Van Dijk, Joe Gómez e Fabinho.