Luís Campos está próximo de um acordo com o PSG.

Nesta altura as partes estão ainda a negociar os termos finais de um acordo e a perspetiva é que o português possa ser anunciado dentro de um ou dois dias.

Luís Campos é a opção número um para assumir o cargo de diretor desportivo, em substituição do brasileiro Leonardo, depois dos excelentes trabalhos feitos no Mónaco e no Lille.

A presença de Luís Campos no cargo foi, de resto, colocada por Mbappé, que exigiu uma série de mudanças no clube para renovar contrato, na perspetiva de fazer crescer em torno do PSG um projeto sustentado numa política desportiva, que não vivesse apenas do dinheiro do Qatar.

Nesse sentido, e por conhecer bem Luís Campos desde os tempos que partilharam no Mónaco, Mbappé sugeriu o nome do português para revolucionar a proposta desportiva e criar bases que sustentem uma maior capacidade de lutar por títulos internacionais.

Luís Campos, como já se disse, está a acertar os últimos detalhes do contrato, para começar de imediato a preparar a nova temporada.

Caber-lhe-á, portanto, a ele a decisão sobre o treinador para substituir Mauricio Pochettino.

Ora os nomes de Sérgio Conceição e Ruben Amorim foram avançados nas últimas horas como possibilidades para o PSG, sendo certo que são dois nomes que agradam, e muito, a Luís Campos. Mas há outros. Há Zidane, que é um sonho antigo do clube parisiense, e há também António Conte, que tem um perfil considerado bom para o que o clube precisa, embora se saiba que é extremamente difícil negociar com o Tottenham.

Certo é que nenhuma decisão será tomada antes de finalizar o acordo com Luís Campos, porque para ser o novo homem forte do futebol do clube o português exige ter a palavra final.