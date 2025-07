Luis Díaz escreveu uma sentida mensagem de despedida ao Liverpool, com uma referência especial a Diogo Jota, poucas horas depois de confirmada a milionária transferência para o Bayern Munique, avaliada em 75 milhões de euros.

«Foram três anos e meio que vou guardar para sempre. Cheguei com todos os sonhos do mundo e vou embora orgulhoso de tudo o que conquistámos juntos. Conheci pessoas incríveis, colegas fabulosos, treinadores que me ajudaram muito e adeptos extraordinários. O Liverpool é, de facto, uma equipa especial, e vou guardar todos no meu coração. O ciclo termina aqui, e é muito gratificante olhar para trás e perceber como fomos felizes», começa por enunciar o internacional colombiano.

Ao serviço do Liverpool, Luis Díaz, além do título de campeão, conquistou uma Taça da Liga e a Supertaça inglesa (FA Community Shield). «Não só pelos troféus que conquistámos, mas pela união e amizade que tornaram tudo isso possível. Houve altos e baixos, como sempre há, mas sempre houve verdade. Como deve ser numa família. É bom partir com a sensação de dever cumprido e, acima de tudo, partir como campeão», acrescentou.

A mensagem termina com uma referência especial a Diogo Costa. «Teria sido a despedida perfeita se não tivéssemos perdido um dos nossos de forma tão trágica. Como disse e repito, levo todos no meu coração, mas um em particular: o Diogo. Nunca o esquecerei. Nunca o esqueceremos. Obrigado por tudo», destacou ainda o antigo jogador do FC Porto.