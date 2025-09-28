O Paris Saint-Germain enfrenta uma onda de lesões no plantel e o cenário complicou na noite de sábado, com Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia a saírem com queixas físicas na vitória sobre o Auxerre (2-0).

Após a partida, Luis Enrique assumiu que ainda não sabe a gravidade das lesões dos dois jogadores.

«Infelizmente, não posso dizer nada. Não é positivo, mas temos de esperar que a equipa médica saiba no domingo ou na segunda-feira que tipo de lesão é», disse o técnico dos parisienses, em conferência de imprensa.

Kvaratskhelia foi substituído ao intervalo, enquanto Vitinha saiu ainda na primeira parte, pouco depois de dar uma assistência. Luis Enrique revelou que o internacional português «sentiu algo».

«Não sei se é uma lesão ou não. Ele sentiu algo. Não queremos correr riscos», vincou.

A três dias da visita ao Barcelona, na segunda jornada da Liga dos Campeões, o boletim clínico do PSG está preenchido e com nomes de peso: Desiré Doué, João Neves, Marquinhos, Ousmane Dembélé nem sequer defrontaram o Auxerre.

«Tens de ser positivo, é fácil ser negativo. É uma pena que quatro ou cinco jogadores do PSG estejam lesionados e que também haja alguns no Barça. É uma pena para mim, para o treinador do Barça [Hansi Flick] e para os adeptos», afirmou ainda Luis Enrique.

O Barcelona-PSG está marcado para a próxima quarta-feira, às 20h00.