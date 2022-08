No passado fim de semana, voltaram alguns dos principais campeonatos europeus. Além da Liga portuguesa, também em França e Inglaterra voltou a rolar a bola.

Mas é da Escócia que vem a melhor exibição portuguesa lá fora. Jota fez um «hat-trick» de assistências na vitória do Celtic sobre o Ross Country e, naturalmente, destacou-se nas notas da SofaScore.

As estatísticas do extremo formado no Benfica deram-lhe uma nota de 9.1, fazendo dele o português mais pontuado do fim de semana.

O segundo melhor foi Joel (8.6), lateral ex-Gil Vicente que participou no empate do Lech Poznan, enquanto a estreia de Nuno Tavares no Marselha valeu ao lateral formado no Seixal o terceiro lugar (8.5) da semana.

No top-10 surgem ainda nomes como Rúben Neves, Fábio Silva ou João Cancelo.