Depois do empate do Liverpool, e antes do Chelsea-Tottenham, o Manchester City conseguiu golear o Burnley por 5-0.

A figura do encontro foi Riyad Mahrez, autor de um «hat trick».

O argelino inaugurou o marcador logo ao minuto 6, assistido por Kevin de Bruyne após uma transição rápida, e voltou a festejar ao minuto 22, na sequência de uma bela iniciativa individual.

Ainda antes do intervalo surgiu o 3-0, por Mendy, com nova assistência de Kevin de Bruyne (41m).

Na segunda parte surgiram mais dois golos, o primeiro dos quais apontado pelo espanhol Ferrán Torres, servido na área por Gabriel Jesus (66m).

Mahrez voltou a destacar-se ao minuto 69, e fechou as contas da vitória do City.

Pep Guardiola só lançou um português no «onze», Rúben Dias, que saiu ao minuto 70. Bernardo Silva e João Cancelo não saíram do banco.