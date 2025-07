O azar de uns é a sorte de outros. É o que diz o ditado popular antigo, com sabedoria. A nova contratação do Manchester United, o avançado Matheus Cunha, beneficiou do fim de ciclo de Marcus Rashford no clube inglês para vestir uma camisola emblemática - a número dez do Man United.

Wayne Rooney, Ruud Van Nistelrooy e David Beckham, mais recentemente, mas também Bobby Charlton ou Dennis Law, no passado longínquo, já envergaram essa mítica camisola. Agora, pertence ao brasileiro Matheus Cunha, que deixou recentemente o Wolverhampton de Vítor Pereira.

O clube anunciou no seu sítio oficial, nesta terça-feira, a mudança. Algo que não passou despercebido à imprensa local, pois termina assim um reinado de sete anos para Marcus Rashford, dono do número dez desde 2018. O inglês tem escancarada a porta da saída de Old Trafford após um empréstimo ao Aston Villa na segunda metade da temporada.

O próprio treinador, o português Ruben Amorim, admitiu que não ter retirado o rendimento desejado do internacional inglês de 27 anos. Matheus Cunha, um ano mais novo, custou 75 milhões de euros neste verão.