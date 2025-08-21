JJ Gabriel, jovem talento do Manchester United, foi informado de que terá a oportunidade de treinar ocasionalmente com o plantel principal comandado por Ruben Amorim nesta temporada, noticiou a estação britânica BBC.

Com apenas 14 anos, o promissor extremo assinou, neste verão, um contrato de longa duração com o emblema de Old Trafford.

A confiança no potencial de Gabriel é tal, que o diretor técnico do clube, Jason Wilcox, esteve diretamente envolvido nas negociações.

Joseph Júnior Gabriel já se estreou pela equipa sub-18 numa vitória contra o Everton, por 1-0, tendo atuado como titular e chamado a atenção contra jogadores mais velhos e fisicamente mais fortes.

No dia seguinte, foi convidado a assistir ao encontro da equipa principal frente ao Arsenal, em Old Trafford, nos camarotes da direção do Manchester United, adianta ainda a BBC.

Ruben Amorim já teve contacto com o jovem durante os treinos em Carrington e deverá observá-lo mais de perto, já que Gabriel será chamado, em algumas ocasiões, para treinar com a equipa principal.

Embora seja comum ver jogadores da formação a participar em sessões de treino em Inglaterra, sobretudo após encontros em que os futebolistas da equipa principal estão em recuperação, é bastante incomum que jogadores tão jovens recebam esse tipo de oportunidade.

O adolescente ganhou notoriedade em abril, quando se tornou o jogador mais jovem da história dos «Red Devils» a atuar pela equipa sub-18, tendo marcado dois golos na vitória, por 13-1, sobre o Leeds.

A 16 de maio, JJ Gabriel foi suplente utilizado pela seleção sub-15 de Inglaterra ante Portugal, em jogo a contar para o Torneio Vlatko Markovic, torneio de desenvolvimento UEFA, num jogo ganho pela seleção lusa, por 2-1.