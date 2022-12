Marcus Rashord saiu do castigo para dar a vitória ao Manchester United em Wolverhampton (0-1), para a Premier League.

Antes do jogo o treinador dos «red devils», Erik Ten Hag, explicou que o internacional inglês ia para o banco por motivos disciplinares, mas ao intervalo teve de o tirar do castigo.

A primeira parte não teve golos, ainda que as melhores ocasiões tenham sido dos visitantes, com Bruno Fernandes de início e seis compatriotas do lado oposto. José Sá teve de «salvar» uma asneira de Nélson Semedo e impediu que Garnacho abrisse a contagem ao minuto 18.

À beira do descanso o guarda-redes português voltou a brilhar, a negar o golo a Antony, ainda que o lance fosse depois invalidado por fora de jogo.

Rashford entrou logo ao intervalo, mas ao minuto 68 ainda viu David de Gea defender um livre direto de Rúben Neves.

Ao minuto 75 é que o Manchester United chegou à vantagem, com Rashford a fugir da esquerda para o meio e a combinar com Bruno Fernandes antes da finalização, já no interior da área.

O que anda a jogar Rashford 😮‍💨

O que anda a jogar Rashford 😮‍💨

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Wolves 0 x 1 @ManUtd

O avançado inglês ainda festejou um segundo golo, ao minuto 85, mas o lance foi anulado com recurso ao VAR, por ressalto da bola na mão, após a defesa de José Sá.

De referir ainda que os Wolves, agora orientados por Julen Lopetegui, ainda tiveram Toti Gomes em campo, a partir do minuto 73. Semedo, João Moutinho e Podence saíram mais cedo.

Ten Hag, treinador do Man Utd, voltou a estar privado de Diogo Dalot. Bruno Fernandes saiu perto do fim.