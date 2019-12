Marcelo Gallardo foi considerado o melhor treinador da América do Sul em 2019. O técnico do River Plate recebeu mais de 50 por cento dos votos na já tradicional eleição realizada pelo El País, do Uruguai.

O argentino repetiu o feito do ano anterior e bateu, assim, Jorge Jesus que foi segundo com 36 por cento dos votos dos jornalistas que participam no inquérito, apesar da conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2019.

O Flamengo, porém, elegeu os três melhores jogadores do continente, por esta ordem: Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta.

País por país, Jesus foi considerado o melhor treinador no Brasil e Bruno Henrique o jogador do ano. O Flamengo foi a melhor equipa.

Quanto ao onze ideal da América do Sul, destacam-se os jogadores do Flamengo e do River Plate, finalistas da Libertadores. Aliás, só Everton, do Grémio, fura essa lógica.