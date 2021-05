Sem clube desde dezembro de 2019, Marco Silva revelou que está a aprender alemão, deixando em aberto a possibilidade de rumar à Bundesliga.



«Sim, estou a estudar uma nova língua e a aprender para melhorar. Quero estar preparado para os próximos desafios. Vejo muitos jogos de muitas ligas diferentes. Acompanho sempre a Premier League, mas não só. Nunca paro», disse, em entrevista ao «The Guardian».



Nos anos que passou em Inglaterra, o técnico português criou uma excelente relação com Richarlison. No entanto, tal poderia nunca ter acontecido, visto que o internacional brasileiro esteve muito perto de reforçar o Ajax.



«Estávamos à procura de reforços durante a pré-época na Áustria. Depois de muita pesquisa, reparei no Richarlison que jogava no Fluminense. Estive a noite toda a fazer vários jogos dele. Decidimos contratá-lo apesar de não ser fácil para os jovens brasileiros adaptarem-se à Premier League. Mas estava convencido que o Richarlison tinha algo europeu na sua maturidade», contou.



«As negociações começaram a meio da semana e quando voltámos da Áustria eu liguei ao empresário dele, já o conhecida. Ele disse-me que o Richarlison ia viajar para a Holanda segunda-feira e assinar pelo Ajax. Eu respondi: 'Não, tens de travar tudo. Quero o Richarlison a qualquer custo no Watford'. Consegui o número de telefone do Richarlison, liguei-lhe e conversámos em português. Ele disse-me que ia assinar pelo Ajax, mas eu respondi que ele vinha para o Watford. Prometi ajudá-lo em tudo, ele pareceu-me ter ficado contente e convencido. Faltava convencer o dono do Watford a igualar a proposta do Ajax e a gastar muito dinheiro num jovem brasileiro que nunca tinha atuado na Europa. Conseguimos impedi-lo de viajar para os Países Baixos e ele chegou a Watford dois dias depois», acrescentou.



De resto, Marco Silva acabou por levar o avançado brasileiro para o Everton, clube onde chegou depois da experiência no Watford. Com três passagens por clubes ingleses no currículo, o técnico de 43 anos tem como objetivo voltar a Inglaterra.



«A minha prioridade é voltar a Inglaterra porque a Premier League tem uma atmosfera única e é a Liga mais competitiva da Europa. Estou a aprender alemão porque quero estar preparado para novos projetos que possam surgir noutros países. Não sei qual será o meu futuro e a Bundesliga está a atingir um nível alto, está em constante crescimento», confessou.



Por último, Marco Silva deixou elogios a José Mourinho, técnico da Roma em 2021/22.



«Mourinho ganhou tudo o que há para ganhar em muitos países diferentes, é essa a sua história. Ele é o treinador mais importante em Portugal e é uma referência para todos, porque abriu uma janela para o mundo da 'escola portuguesa' de treinadores», concluiu.