Lembra-se de Borja Mayoral? O avançado espanhol deu uma entrevista no programa italiano Cronache di Spogliatoio, no qual falou sobre a passagem pela Roma, entre 2020 e 2022. Por lá coincidiu com dois treinadores portugueses - Paulo Fonseca e José Mourinho.

Mayoral elogiou bastante Fonseca: «Desde o primeiro telefonema que me convenceu. Ele estava a ir bem, mas precisava de um avançado com caraterísticas um pouco diferentes das do [Edin] Dzeko. Foi uma experiência única, inesquecível», começou por dizer.

«Na minha primeira época, saí-me muito bem. Joguei poucos minutos, mas consegui sempre marcar golos. Foi uma pena não ter ganho nada, apesar da meia-final da Liga Europa com o Manchester United. Depois, entre as lesões e a despedida de Fonseca, a minha experiência mudou completamente», e é aí que entra José Mourinho.

O técnico português substituiu Paulo Fonseca no comando técnico da Roma. «O clube queria que eu ficasse porque, depois dos 17 golos no meu primeiro ano, queriam aproveitar a recompra do passe. Mas Mourinho preferiu contratar outros reforços, escolher os jogadores para o seu plantel. Não tive oportunidade de lhe provar nada. Acho que fiz três jogos. Eu e o Villar, também emprestado, fomos para o Getafe. Estava com muita vontade de jogar e de mostrar o que valia», recordou Mayoral.

E por lá continua o avançado espanhol, de 28 anos. Mourinho viria a sair do clube italiano em 2024 com uma Liga Conferência ganha.