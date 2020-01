«Agora tenho de me inspirar na carreira do Cristiano Ronaldo.»

A frase é, nada mais, nada menos do que de Kylian Mbappé, possivelmente o maior prodígio do futebol mundial atualmente.

O avançado do Paris Saint-Germain deu uma entrevista à Gazzetta dello Sport na qual admitiu que se inspira no internacional português, mas não só.

«Se és francês, obviamente cresces com Zidane como ídolo. Cristiano Ronaldo também era outro ídolo, com o qual tive a sorte de defrontar como rival, também com a seleção», começou por dizer.

«Para mim já é tarde para fazer uma carreira como Messi, tinha de ter ficado no Mónaco. Sem tirar nenhum mérito ao Messi, agora tenho de me inspirar na carreira do Cristiano», atirou.

Mbappé foi mais longe e disse que Ronaldo pode fazer a diferença para a Juventus finalmente voltar a ganhar a Liga dos Campeões: «A Juventus é uma equipa forte e as finais que jogou nas últimas temporadas demonstram isso. Tem-lhes faltado algo para marcar a diferença e agora têm isso graças ao Cristiano. Ele é o jogador que te faz ganhar coisas importantes.»