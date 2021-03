O Paris Saint-Germain venceu em casa o Lille por 3-0 e garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de França.

Com Tiago Djaló e Xeka no onze e José Fonte como suplente não utilizado, os visitantes entraram praticamente a perder no jogo. Logo aos 9 minutos, Mauro Icardi inaugurou o marcador, beneficiando de uma má abordagem do guarda-redes do Lille para encostar para o 1-0.

Tal como Danilo, Kylian Mbappé começou o jogo no banco de suplentes, mas teve de entrar ainda na primeira parte. Aos 39 minutos rendeu o lesionado Icardi, no minuto seguinte sofreu um penálti e dois minutos depois converteu o castigo máximo.

O Lille ainda dispôs de uma grande penalidade para reduzir para 2-1 aos 78 minutos, mas Yusuf Yazici permitiu a defesa a Keylor Navas.

Em tempo de compensação, e já com Danilo em campo, Mbappé ultrapassou Tiago Djaló a alta velocidade e atirou depois com muita classe para o 3-0 dos parisienses.