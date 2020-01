Lionel Messi voltou a falar de Cristiano Ronaldo, e novamente com mais elogios para o internacional português, atualmente na Juventus.

Em entrevista à DAZN, o capitão do Barcelona diz que o duelo que ambos protagonizaram quando Ronaldo estava em Madrid ficará para sempre na história do futebol.

«Foi um duelo especial e ficará para sempre na história porque durou muitos anos e não é fácil manter certos níveis por um longo tempo. Além disso, as equipas em que jogamos também eram muito exigentes, tanto o Real Madrid como o Barcelona, os dois melhores clubes do mundo», disse Messi.

Na mesma entrevista, o craque argentino revelou ainda que está cada vez menos focado em marcar golos.

«Penso cada vez menos em marcar golos. Estou a começar a recuar cada vez mais para ser o organizador e criador de jogo, e não um finalizador. Claro que gosto de marcar golos, e se tiver uma oportunidade aproveito, mas quando entro em campo estou menos focado em marcar golos e mais focado no jogo. Nunca fui obcecado por golos.»

«Percebo que as pessoas vão falar sobre isso quando eu parar de marcar tantos golos, mas isso faz parte do jogo, do crescimento como jogador e da adaptação aos novos tempos», atirou.