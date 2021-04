A Federação de Moçambique de futebol anunciou esta sexta-feira que Horácio Gonçalves é o novo selecionador dos Mambas, sucedendo a Luís Gonçalves, que falhou a qualificação para a CAN 2021 com um compromisso para os próximos dois anos e meio, com o objetivo de qualificar a seleção para a CAN 2023, cuja fase final vai decorrer na Costa do Marfim.

O treinador de 58 anos estava no Costa do Sol, campeão de Moçambique, e foi o eleito para atacar as próximas fases de qualificação, tanto para a CAN 2023, como para o Mundial 2022.

«Já demonstrou algum trabalho. Um dos principais objetivos terá de ser a classificação para a CAN 2023, na Costa do Marfim. Temos também a qualificação para o Mundial, mas aí temos seleções de grande nível no nosso grupo, não é nosso objetivo, mas se nos deixarem espreitar, vamos aproveitar. Vamos jogar de igual para igual com todos», anunciou o presidente da federação Fezal Ismael Sidat, em conferência de imprensa.

Horácio Gonçalves agradeceu a confiança depositada em si, agradeceu também ao Costa do Sol, o seu anterior clube, e falou já do novo projeto. «Não vai ser fácil. Todos sabemos que os últimos não têm sido fácil para a seleção de Moçambique. O presidente convenceu-me com a sua mensagem e a sua paixão. O projeto é construir o futuro. Foi isso que motivou a minha vinda para a seleção com muita honra», destacou o novo selecionador.