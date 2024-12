Enquanto decorrem os exames para esclarecer o que aconteceu com Edoardo Bove, aos 17 minutos do Fiorentina-Inter de Milão, a equipa italiana continua o trabalho normal de preparação para a próxima partida.

Na manhã desta terça-feira, antes do treino, os companheiros de equipa de Bove realizaram uma videochamada com o jovem hospitalizado, segundo a Sky Sports italiana.

Conforme relatado pelo diretor-geral da Fiorentina, Alessandro Ferrari, foi o próprio Bove quem pediu aos companheiros que voltassem a campo e jogassem normalmente.

A imprensa revela também que José Mourinho, treinador português que lançou Edoardo Bove na Roma, ligou à família do médio para demonstrar o seu apoio. Foi com Mourinho que ele ganhou a titularidade em 2022/23, sendo que foi outro português, Paulo Fonseca, que o estreou em 2020.

O agente do médio revelou também que Emilio Butragueño, lenda do Real Madrid, lhe ligou para mostrar solidadariedade do clube espanhol para com Bove.