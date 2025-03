O Fenerbahçe de José Mourinho defronta esta quinta-feira o Rangers na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Numa antevisão ao encontro à TNT Sports, o técnico português voltou a criticar a Liga turca.

Em especial, o «domínio do sistema» por parte do Galatasaray, que torna o seu trabalho «muito difícil». Comparando a rivalidade em Istambul entre o Fenerbahçe e o Galatasaray com a rivalidade em Glasgow entre o Rangers e o Celtic.

«Acho que na Escócia há pura paixão e pura rivalidade. Antes da final [da Taça UEFA de 2003] contra o Celtic em Sevilha, tive a oportunidade de ir à Escócia para analisar o Celtic e um dos jogos foi contra o Rangers, no Ibrox. Foi lindo, fantástico», começou por dizer.

«Aqui, a rivalidade não é apenas futebolística, é um sistema dominado por um clube que faz com que a Liga... não cheire a um perfume muito bom», atirou. Não é a primeira vez que Mourinho faz referência ao 'odor' da Liga turca.

«O Fenerbahçe é um clube que está a tentar desesperadamente quebrar o domínio do Galatasaray, mas não é um domínio do futebol, é um domínio do sistema. E isso torna o trabalho muito difícil. Trabalho para um grande clube de futebol, um clube de futebol limpo, um clube que quer ganhar, que quer limpar a Liga turca da forma correta», termina o português.

O Fenerbahçe é líder com 65 pontos, mais quatro do que a equipa orientada por Mourinho, em 25 jogos.