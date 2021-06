Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi titular na vitória do Irão sobre o vizinho Iraque e garantiu o primeiro lugar do Grupo C da segunda fase de qualificação para o Mundial 2022. No mesmo grupo, o Bahrein de Hélio Sousa goleou Hong Kong por 4-0, mas ficou pelo caminho.

Depois da goleada ao Cambodja (10-0), o Irão voltou a vencer o Iraque esta terça-feira, com um golo solitário de Sardar Azmoun (35m), e garantiu o primeiro lugar do grupo, com 18 pontos, à frente do Iraque que ainda pode ser repesado para a terceira fase como um dos melhores segundos classificados.

O Bahrein de Hélio Sousa despediu-se, entretanto, da fase de qualificação com uma vitória expressiva sobre Hong Kong por 4-0, fechando o Grupo C no terceiro lugar.

Em Riffa, os comandados de Hélio Sousa venceram failmente com golos de Dhiya (49m), Sayed Hashim (54m, gp, e 70m) e Abdullatif (90m gp).

O Qatar vai receber em 2022 o primeiro Mundial a disputar no Médio Oriente, a partir de 21 de novembro, enquanto a final está prevista para 18 de dezembro. O torneio será disputado em 28 dias, em vez dos 32 em que decorreu o Mundial da Rússia, em 2018, para minimizar a interrupção da temporada europeia.