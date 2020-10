O futebolista português Nani está entre os 46 jogadores nomeados para o prémio de melhor jogador da época na liga norte-americana de futebol (MLS), informou esta quinta-feira o organismo que rege a competição.

O capitão do Orlando City, que tem 33 anos, fez sete golos e cinco assistências em 21 jogos e tem sido um dos homens em destaque na época da equipa.

A votação decorre a partir desta quinta-feira e vai até 9 de novembro. É aberta a todos os jogadores da MLS, treinadores e dirigentes das equipas participantes, bem como aos jornalistas que têm realizado a cobertura da prova em 2020.

Com Nani, numa equipa que tem também o português João Moutinho, o Orlando City chegou à final do torneio ‘MLS is Back’ e qualificou-se pela primeira vez na sua história para os play-off da liga.

Os finalistas são oficialmente revelados a 11 de novembro.