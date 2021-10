Tal como acontece desde 2014, quando o Guardian lançou o projeto «Next Generation» [a próxima geração, em tradução livre], o Maisfutebol ajudou o conceituado jornal inglês a elaborar uma lista que reúne as maiores promessas do futebol mundial.

Desta vez a seleção reúne talentos nascidos em 2004 e conta três jogadores portugueses: Hugo Félix e André Gomes (Benfica) e Gonçalo Esteves (Sporting).

O lateral de 17 anos, irmão do portista Tomás Esteves, e que deixou o FC Porto para assinar pelos leões no último verão tem trabalhado com a equipa de Ruben Amorim, mas ainda só jogou na equipa B, onde leva um golo em quatro jogos.

Curiosamente, há um outro para de irmãos nesta edição. Hugo Félix, médio ofensivo de 17 anos da equipa de juniores do Benfica é irmão de João Félix, que também despontou nas águias. O mais novo dos Félix está a ter um arranque de época de grande nível, com cinco golos em seis jogos.

O outro português na lista é André Gomes, guarda-redes de 16 anos também do Benfica que já tem jogado na equipa de sub-23 das águias – fez quatro jogos -, tendo realizado também uma partida pelos juniores B.

Veja a edição de 2021 da «Next Generation»