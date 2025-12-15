O Zalaegerszeg, comandado pelo técnico português Nuno Campos, empatou a três golos no estádio do Kisvarda, em jogo da 17.ª jornada do campeonato da Hungria.

O ZTE alcançou assim o seu quinto jogo sem perder, depois de quatro triunfos consecutivos, registando a sua melhor série dos últimos 15 anos.

Quanto ao jogo, o ZTE perdia por 2-0 logo aos 8 minutos, mas fez a reviravolta com golos do internacional sub-21 húngaro Szendrei, do brasileiro Maxsuell Alegria e do argentino Fabrício Amato. O empate 3-3 surgiu aos 76m.

Com este resultado, o ZTE está no 7.º lugar, com 23 pontos, nove acima da linha de água.