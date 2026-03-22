Artur Jorge está de saída do Al Rayyan. O técnico português despediu-se da formação do Qatar, este domingo, com uma mensagem nas redes sociais e deverá rumar, como avançou o Maisfutebol, ao Cruzeiro.

«Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha carreira. Foi uma honra representar com seriedade e dedicação o Al Rayyan. Um clube grande, e de gente muito boa. Ao longo deste período, tive o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível e de partilhar o dia a dia com um grupo de jogadores que sempre demonstrou compromisso», começa por destacar o treinador português.

«Levo comigo a experiência, os desafios e o crescimento que esta etapa me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal. Sou grato à oportunidade de ter desfrutado de um país acolhedor, com qualidade de vida única e gente amável. Aos adeptos, à direção, aos atletas e a todos os que fazem parte do clube, deixo o meu sincero agradecimento pelo apoio e pela confiança. Desejo êxitos ao Al Rayyan e muito sucesso no futuro», pode ler-se ainda na publicação.

A confirmar-se, este é um regresso de Artur Jorge ao Brasil onde, recorde-se, conquistou a Libertadores e o Brasileirão ao comando do Botafogo.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 19.ª posição, com apenas três pontos, não somando qualquer vitória em sete jogos (três empates e quatro derrotas).