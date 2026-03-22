Agora é oficial: Artur Jorge é, como o Maisfutebol já noticiou, o novo treinador do Cruzeiro. O treinador português despediu-se este domingo do Al Rayyan, do Qatar, e foi entretanto anunciado pelo clube de Belo Horizonte.

O contrato de Artur Jorge é de duas épocas, até ao fim do ano de 2027, e o português vai tentar tirar o Cruzeiro da posição que ocupa, com apenas três pontos em sete jornadas, na 19.ª posição e abaixo da linha de água.

Antes de ser anunciado pelo Cruzeiro, Artur Jorge já se tinha despedido do Al Rayyan, que vai receber 2,5 milhões de euros para libertar o técnico que ainda tinha contrato.

«Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha carreira. Foi uma honra representar com seriedade e dedicação o Al Rayyan. Um clube grande, e de gente muito boa. Ao longo deste período, tive o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível e de partilhar o dia a dia com um grupo de jogadores que sempre demonstrou compromisso», começou por destacar o treinador português nas redes sociais.

«Levo comigo a experiência, os desafios e o crescimento que esta etapa me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal. Sou grato à oportunidade de ter desfrutado de um país acolhedor, com qualidade de vida única e gente amável. Aos adeptos, à direção, aos atletas e a todos os que fazem parte do clube, deixo o meu sincero agradecimento pelo apoio e pela confiança. Desejo êxitos ao Al Rayyan e muito sucesso no futuro.»