OFICIAL: Gonçalo Guedes fica sem treinador na Real Sociedad
Sergio Francisco estava no comando da equipa principal desde o início da época
Sergio Francisco estava no comando da equipa principal desde o início da época
Gonçalo Guedes, extremo internacional português, acaba de fica sem treinador na Real Sociedad. O clube anunciou oficialmente neste domingo a demissão do treinador da equipa principal, Sergio Francisco, após conquistar apenas 16 pontos em 16 jornadas da Liga espanhola.
A equipa basca ocupa a décima quinta posição, a dois pontos da despromoção. Em comunicado, o clube anunciou que decidiu «cessar as suas funções» do técnico, juntamente com Iosu Rivas, treinador da equipa B, que também não continuará.
O despedimento acontece praticamente meio ano depois de ter sido oficializada a chegada de Francisco, que teve a difícil tarefa de substituir Imanol Alguacil no comando do banco txuri-urdin, vindo das camadas jovens do clube.
Guedes marcou um golo precisamente no último jogo dos bascos, na sexta-feira, na derrota caseira concedida ao Girona, por 2-1.
ℹ Sanseko egungo entrenatzaile den Jon Ansotegik zuzenduko du taldea, behin-behinean, Gabonetako etenaldiaren aurretik geratzen diren bi partidetan.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) December 14, 2025