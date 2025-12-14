Gonçalo Guedes, extremo internacional português, acaba de fica sem treinador na Real Sociedad. O clube anunciou oficialmente neste domingo a demissão do treinador da equipa principal, Sergio Francisco, após conquistar apenas 16 pontos em 16 jornadas da Liga espanhola.

A equipa basca ocupa a décima quinta posição, a dois pontos da despromoção. Em comunicado, o clube anunciou que decidiu «cessar as suas funções» do técnico, juntamente com Iosu Rivas, treinador da equipa B, que também não continuará.

O despedimento acontece praticamente meio ano depois de ter sido oficializada a chegada de Francisco, que teve a difícil tarefa de substituir Imanol Alguacil no comando do banco txuri-urdin, vindo das camadas jovens do clube. 

Guedes marcou um golo precisamente no último jogo dos bascos, na sexta-feira, na derrota caseira concedida ao Girona, por 2-1.

