O defesa português Josué Sá deixou o Anderlecht e rumou ao Ludogorets, confirmou, esta sexta-feira, o clube belga.

O jogador de 28 anos transferiu-se do Vitória de Guimarães para o Anderlecht em 2017, mas nas duas últimas temporadas esteve cedido pelos belgas ao Kasimpasa e Huesca.

No Ludogorets, Josué vai ter a oportunidade de jogar na Liga Europa, no mesmo grupo do Tottenham, de José Mourinho, do Lask Linz, que eliminou o Sporting no play off de qualificação e, ainda, do Antuérpia, onde jogam os portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues.