O Olympiakos venceu o AEK por 3-0, em encontro referente à 14.ª jornada do campeonato grego. A equipa de Pedro Martins está na liderança da prova, agora com seis pontos de vantagem sobre o Aris de Salónica, que joga apenas na segunda-feira.



Youssef El Arabi marcou os dois primeiros golos do Olympiakos (13m e 68m), com Valbuena a fechar a contagem já em período de compensação, na conversão de uma grande penalidade.

,

Os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Bruma e Tiago Silva (entrou ao minuto 89) jogaram pelo Olympiakos, defrontando os compatriotas Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira (entrou ao minuto 46). O AEK está na 4.ª posição da tabela classificativa.