Aos 17 anos, Lamine Yamal tem o mundo a seus pés. É titular no Barcelona pela segunda época consecutiva, levando 20 golos e 24 assistências, e foi campeão por Espanha no Euro 2024.

Uma estrela dos dias de hoje e seguramente do futuro, mas que não deixa de sentir dificuldades contra certos adversários. Numa entrevista ao diário Sport, da Catalunha, Lamine foi questionado sobre o defesa mais difícil que enfrentou até agora.

Indeciso, nomeou dois: «Alphonso Davies ou Nuno Mendes». Yamal enfrentou Davies, do Bayern Munique, em outubro, num jogo ganho pelo Barcelona por 4-1.

Já Nuno Mendes, português do Paris Saint-Germain, derrotou o Barcelona de Yamal nos quartos de final da temporada passada da Champions. O resultado agregado ficou favorável aos parisienses por 6-4, com Mendes a titular nas duas mãos.

De fora das escolhas ficou... Álvaro Carreras, lateral espanhol do Benfica que foi elogiado nos dois primeiros duelos entre águias e Barcelona pela maneira como conteve o compatriota.

Lamine Yamal: "Best defender I've ever faced? Davies or Nuno Mendes." pic.twitter.com/kyHUY0VlCz